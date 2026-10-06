Пробег памяти Чижова в Павловском Посаде объединил спортсменов из восьми городов

На старт вышли спортсмены из восьми городов, среди которых были представители Москвы, Владимира и других подмосковных населенных пунктов. Участники могли выбрать любую из предложенных дистанций: 10 км, 5 км, 800 и 400 м, что позволило каждому найти подходящий для себя уровень нагрузки.



Особенностью пробега стало участие бегунов всех возрастов — от юных спортсменов до опытных атлетов с многолетним стажем. Семьи объединились ради участия в этом спортивном празднике, который стал доброй традицией в городе.



Опытные спортсмены поддерживали новичков, предоставляя им фору, что создало уникальную атмосферу взаимопомощи и единства. По завершении забегов все участники были торжественно награждены в различных возрастных и дистанционных категориях.



Церемония награждения прошла при большом скоплении зрителей и участников. Организаторы и жители города тепло приветствовали спортсменов и выразили им благодарность за приверженность здоровому образу жизни и сохранение спортивных традиций.