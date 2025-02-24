Фанаты начали подозревать Селену Гомес в использовании препарата «Оземпик»

Заметно похудевшая певица и актриса Селена Гомес вызвала беспокойство у фанатов своим недавним появлением на публике. Многие в сети предполагают, что для достижения стройности артистка могла прибегнуть к помощи препарата «Оземпик», используемого диабетиками, который стал популярен среди знаменитостей во всем мире, включая российских звезд.

Известно, что Селена долгое время борется с волчанкой, заболеванием кишечника, а также страдает биполярным расстройством. Проблемы со здоровьем несколько лет назад привели к увеличению ее веса, за что она подвергалась критике. Однако сама Гомес подчеркивала, что довольна своим телом и не стремится к анорексичной внешности.

Тем не менее, недавний выход в свет показал ее значительно постройневшей. На 31-й церемонии вручения премии Гильдии киноактеров США Селена появилась в облегающем темно-синем платье, подчеркнувшем ее преобразившийся силуэт.

Поклонники отметили, что за короткий срок она сбросила значительное количество килограммов, что, по их мнению, может быть связано с применением «Оземпика».

Однако, не все уверены в том, что Гомес решилась на этот шаг, учитывая ее постоянный прием лекарств, которые могут быть несовместимы с данным препаратом. Поэтому существует мнение, что певица просто решила привести себя в форму перед предстоящей свадьбой.

Ранее сообщалось, что более 80 британцев умерли от препаратов для похудения, включая «Оземпик».