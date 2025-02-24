Препараты для похудения убили более 80 граждан Великобритании

Ссылаясь на данные Агентства по контролю за лекарствами и медицинскими товарами (MHRA), газета Sun сообщила о гибели более 80 граждан Великобритании в результате использования медикаментов, предназначенных для лечения диабета и снижения веса, включая «Оземпик» от датской Novo Nordisk и «Мунджаро» от американской Eli Lilly.

Economist в ноябре 2024 года сообщал о тысячах пациентов, столкнувшихся с проблемами со здоровьем после приема препаратов GLP-1 (гормонов, регулирующих аппетит и выработку инсулина). Они подают иски против Novo Nordisk и Eli Lilly, обвиняя компании в недостаточном информировании о потенциальных рисках.

По информации издания, как минимум 18 смертей связаны с «Мунджаро» (тирзепатид), 29 — с «Оземпиком», «Вегов», «Ребелсас» (семаглутид), и 35 — с «Саксенда» и «Виктоза» (лираглутид).

По данным MHRA, 22 погибших использовали препараты для похудения, а 60 — для лечения диабета второго типа. Информация актуальна на конец января. Около полумиллиона британцев принимают данные лекарства, и ожидается, что это число увеличится вдвое в течение года.

Побочные эффекты включают тошноту, рвоту, диарею, приводящие к обезвоживанию. Врачи отмечают и более серьезные осложнения, такие как судороги, непроходимость кишечника и панкреатит.

Препаратом «Оземпик» пользуются и некоторые российские знаменитости: ранее стало известно, что на нем похудела Анна Семенович.