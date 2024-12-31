Федерацию гимнастики Азербайджана поймали на насилии над спортсменками

Федерацию гимнастики Азербайджана (AGF) и нескольких тренеров наказали за применения физического и психологического насилия в отношении спортсменок национальной сборной.

Решение о судьбе тренеров и AGF принимала дисциплинарная комиссия Фонда гимнастической этики (GEF). Они получили подтверждение, бывший главный тренер сборной Мариана Васильева издевалась над учениками. В связи с этим ей выдали восьмилетний запрет на любую деятельность под эгидой Международной федерации гимнастики (FIG). Она также не сможет становиться на руководящие должности в течение того же срока, особенно в сфере спорта.

Расследование показало, что Васильева оказывала психологическое, эмоциональное и физическое давление на спортсменок. Она также взимала с них денежные вознаграждения.

Попались на нарушениях также тренера из AGF - Сияна Василева и Евгения Валиева. Они попали под дисциплинарные меры.

Саму азербайджанскую федерацию отстранили от участия в мероприятиях FIG на полгода. Также организация будет обязана выплатить 50 тысяч швейцарских франков.

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