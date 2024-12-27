Олимпийскую чемпионку по лыжным гонкам Сметанину перевели в палату реанимации

Заслуженного тренера СССР, 72-летнюю прославленную лыжницу Раису Сметанину, снова перевели в палату реанимации. За ней наблюдают врачи Национального медицинского исследовательского центра имени В. А. Алмазова в Петербурге. Об этом 27 декабря сообщает «Матч ТВ».

Легендарная лыжница перенесла обширный инсульт 14 декабря. После помощи специалистов чемпионка почувствовала себя лучше и ее, по словам родных, перевели в палату интенсивной терапии.

Однако недавно Раису Сметанину снова вернули в реанимацию. По данным спортивного канала, состояние у спортсменки тяжелое и наблюдается повышение температуры с 36,8 градусов.

Раиса Сметанина — одна из самых успешных лыжниц отечественного спорта. Является четырехкратной чемпионкой ОИ по лыжным гонкам и семикратной чемпионкой мира. Возвращалась с золотыми медалями с крупных международных мероприятий. Так, у нее есть престижные награды за победу в Играх в Инсбруке, Лейк‑Плэсиде и Альбервиле.

Ранее сообщалось, что Раиса Сметанина начала самостоятельно дышать после госпитализации.