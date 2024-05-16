Фестиваль паралимпийского спорта «Парафест» проходит в Московской области

В Раменском городском округе проходит традиционный Всероссийский фестиваль паралимпийского спорта «Парафест», его проводят на базе СОК «Сатурн» и ДС «Борисоглебский». Об этом сообщает Министерство физической культуры и спорта Московской области.

В состязаниях принимают участие команды из 17 регионов России, в том числе, Москвы и области, Санкт-Петербурга, Новосибирской области, Краснодарского края и не только. В составе команд — юноши и девушки от 10 до 18 лет с поражением опорно-двигательного аппарата. Они участвуют в соревнованиях по четырем видам спорта: плавание, бадминтон, стрельба из лука и спортивное ориентирование. Отметим, что фестиваль проходит в рамках федерального проекта «Спорт — норма жизни» нацпроекта «Демография».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил важность развития парков и домов культуры в Подмосковье.