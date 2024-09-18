Фестиваль «Золотой кабачок» состоится в Подмосковье
Фото: [Пресс-служба Минкульттуризма МО]
В эту субботу в парке «Сестрорецкий» в Клину пройдет большой осенний фестиваль «Золотой кабачок», в этом году ему исполняется 20 лет. Об этом сообщает Министерство культуры и туризма Московской области.
Для гостей подготовят интерактивные площадки, фотозоны, праздничный концерт, мастер-классы, дегустацию солений, варенья и выпечки, конкурс на самый тяжелый овощ-гигант, ярмарку фермерской продукции. Помимо этого, в честь юбилея для посетителей подготовят двухметровый торт. Отметим, что фестиваль организовало Управление социально-значимых проектов администрации округа при информационной поддержке областного Минкульттуризма и АНО «МосОблПарк».
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил важность развития парков и домов культуры в Подмосковье.
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