Филипп Страстотерпец: Киркоров остался без Balenciaga из-за СВО и Путина

Российский поп-исполнитель Филипп Киркоров посетовал, что ему больше не продают оригинальную продукцию французского дома моды Balenciaga. Всему виной его поддержка проводимой Россией спецоперации на Украине.

Со слов певца, он регулярно шопился в определенном бутике Balenciaga в Монако. Однако буквально на днях ему было отказано в покупке новой вещи. Девушка Ксения на том конце провода огорчила Киркорова тем, что руководством компании принято решение не продавать ему ничего из коллекции.

«Мне звонок из Монако. Девушка Ксения говорит, "мы больше не можем продавать вещи господину Киркорову за то, что он поддерживает спецоперацию, Россию и президента Владимира Путина"», — фрагмент жалоб Киркорова завирусился в соцсетях.

Правда, как тут же признался артист, он расстраивался ровно до того момента, как увидел модную майку Balenciaga в Дубае. Со слов Киркорова, никакое Монако ему теперь не нужно. Ведь все что нужно из модных брендов есть в Эмиратах.

Ранее стало известно, что недавние гонения российской общественности на эстрадного исполнителя Филиппа Киркорова из-за голой вечеринки Ивлеевой вынудили певца сильно поиздержаться на фоне череды отмены его выступлений в РФ. Как итог - появившаяся информация, что артист покинул Россию и выехал за рубеж.