Финальные встречи Суперфинала чемпионата АСБ состоялись в Подмосковье

В подмосковных Химках на площадке «Баскетбольного центра Московской области» прошли финальные встречи Суперфинала чемпионата Ассоциации студенческого баскетбола (АСБ) среди женских команд. Об этом рассказали в Министерстве физической культуры и спорта Московской области.

Так, обладателем Кубка Белова сезона 2023/2024 стали баскетболистки Владимирского государственного университета (ВлГУ) из команды «Владимирские львицы». В финальном матче они со счетом 75:64 одолели соперниц из Санкт-Петербургского государственного университета промышленных технологий и дизайна — «ГУТиД».

А в игре за третье место встретились команды «ЧГУ-Атланта» из Челябинского государственного университета и «УрФУ Сима-Ленд» из Уральского федерального университета (г. Екатеринбург). Сильнее оказались челябинские спортсменки — 62:38.

«Очень приятно, что в этом году Суперфинал проходит в Московской области. Это первый полноценный Суперфинал в Подмосковье. Хочется поблагодарить правительство Московской области во главе с губернатором Андреем Воробьевым, а также министерство физкультуры и спорта региона», — прокомментировал исполнительный директор Ассоциации студенческого баскетбола Сергей Крюков.

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