Французское кино и «Слово пацана»: названы неочевидные ленты для просмотра в Новый год вместо «Иронии судьбы»

Новогодние праздники, за которыми последуют и каникулы, все ближе, а значит скоро по ТВ начнутся показы стандартных и уже заученных всеми наизусть фильмов. Хотя трансляция лент по типу «Иронии судьбы» и является доброй традицией, многим гражданам такие картины давно приелись.

Александр Голубчиков, кинокритик и главный редактор портала Zoom Film, назвал нам несколько немейнстримных фильмов с новогодним настроением, которые можно посмотреть вместо тех, что уже всем надоели.

«Со мною вот что происходит» — грустная предновогодняя история в заснеженной Москве, которую поставил по собственному сценарию Виктор Шамиров. Картина закрывала в свое время конкурс «Кинотавра», ничего не получила, но тогда же ее показали по «Первому каналу» в преддверии Нового года, и это говорит о выборе нашего телеруководства в том числе», — рассказал эксперт корреспонденту интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Еще одна такая лента, продолжил он, это «Серебряные коньки» — дебют Михаила Локшина, волшебная и сказочная новогодняя история, которую нельзя назвать «оливье-кино», что является редкостью на сегодняшний день. Она опирается на одноименный роман, но в ней очень много нового и оригинального.

«8 женщин» — экранизация пьесы Робера Тома. История, которая разворачивается под Новый год, очень тонкая и хорошо сделанная юмористически. Слабости, пороки, тайные намерения — здесь есть все», — подчеркнул наш собеседник.

Также своим мнением с нами поделился коллега Голубчикова, кинокритик Александр Шпагин.

«Вспомнить стоит новогодние эпизоды сериала «Зема». Сама лента — это история о провинциальных парнях, очень веселая. Упомянутые же праздничные серии находятся в совершенно антиновогоднем формате, потому что они едкие, злые, достаточно гротескные, издевательские», — отметил эксперт.

Также Александр рекомендует посмотреть нашумевший сериал «Слово пацана. Кровь на асфальте», потому что он коррелирует с лентой «Зема», тоже отчасти обладает предновогодней атмосферой и показывает очень точных и показательных для своего времени героев.

Ранее какую бюджетную технику можно подарить на Новый год друзьям и родным.