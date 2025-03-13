Вендел пропустит матч со «Спартаком», «Факел» проведет матч без зрителей: решения КДК

В четверг, 13 марта, состоялось заседание Контрольно-дисциплинарного комитета (КДК) РФС, на котором разбирались эпизоды скандального матча 20-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) «Факел» — «Зенит» (0:2).

В ходе матча был удален ключевой полузащитник «Зенита» Вендел за неприличный жест в адрес трибун. В петербургском клубе заявили, что бразильца спровоцировали расистским поведением воронежские болельщики.

КДК оставил в силе красную карточку Венделу, но назначил ему минимальное наказание — два матча дисквалификации, один из которых условно. Таким образом, полузащитник все равно пропустит важнейший матч со «Спартаком» 16 марта.

Глава КДК РФС Артур Григорьянц сообщил, что Вендел принес извинения перед комитетом и болельщиками.

Проявления расизма со стороны болельщиков «Факела» подтверждены. Воронежский клуб наказан одним матчем без зрителей и штрафом в 1 млн руб.

Разбиралась и жалоба «Зенита» на якобы расистское высказывание полузащитника «Факела» Сергея Божина. В этом случае КДК признаков расизма не обнаружил и, соответственно, никаких санкций в отношении Божина применять не стал.

Ранее стало известно, что Валерий Карпин впервые вызвал в сборную России нападающего «Акрона» Артема Дзюбу.