«Химки» планируют вернуться в Единую лигу ВТБ в следующем сезоне

Команда владивостокского «Динамо», ранее планировавшего подать заявку на выступление в Единой лиге, продолжит свое выступление в Суперлиге.

Подмосковная баскетбольная команда «Химки» со следующего сезона хотела бы выступать в Единой лиге ВТБ. Об этом сообщает «Матч ТВ».

Подмосковный клуб ранее уже выступал в Единой лиге ВТБ и даже становился чемпионом в сезоне‑2010/11, но летом 2021 года не смог пройти лицензирование из‑за отсутствия финансирования. Команда позднее начала выступать в Суперлиге. Напомним, что «Химки» проиграли в полуфинале плей‑офф ЦСКА‑2 (2-3 в серии), и впереди их ждет игра в серии за третье место с «Зенитом‑2».

Ранее в химкинском лицее провели урок добра и рассказали о тихом баскетболе. В лицее № 21 с детьми поговорили о людях с ограниченными возможностями здоровья.