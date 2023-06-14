Химкинский МГИК и Минобороны подписали соглашение о сотрудничестве

Взаимодействие и сотрудничество Московского государственного института культуры в городском округе Химки с оборонным ведомством России станет еще шире - накануне было подписано соответствующее соглашение между учебным заведением и департаментом культуры Минобороны России.

Соглашение подразумевает реализацию культурных проектов. В их числе, к примеру, организация выступлений студентов вуза в подмосковных госпиталях перед бойцами СВО, проходящими там лечение и реабилитацию.

После церемонии подписания самых активных учащихся отметили благодарственными письмами.

Подписание соглашения продолжает совместную работу ведомства и учебного заведения.

Ранее сообщалось, что начинающие артисты из городского округа Химки организовали несколько концертных бригад. В них вошли будущие музыканты, актеры и режиссеры. Со спектаклем на основе поэмы Твардовского «Василий Теркин» они посетили несколько лечебных учреждений Подмосковья. В палатах звучали и песни собственного сочинения. По традиции выступления завершаются совместным исполнением знаменитой «Катюши».