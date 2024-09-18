Дудь обжаловал штраф за нарушение правил деятельности иноагентов

Российский журналист и видеоблогер Юрий Дудь* обжаловал штраф в размере 40 тыс. руб. за нарушение правил деятельности иноагентов. Об этом сообщил сайт Таганского суда.

«В суд поступила апелляционная жалоба на решение о признании Дудя виновным в административном правонарушении по ч. 4 ст. 19.34 КоАП РФ (нарушение порядка деятельности иностранного агента) и наложении на него административного штрафа в размере 40 тыс. руб.», — говорится на сайте суда.

Видеоблогер был оштрафован 8 августа за отсутствие маркировки иноагента в интернет-публикациях. 15 апреля 2022 года Минюст РФ включил Дудя в список иноагентов. Летом того же года московский суд оштрафовал его за пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений среди несовершеннолетних, признал его виновным по ч. 2 ст. 6.21 КоАП.

Ранее сообщалось, что актер Ткачук задержан в аэропорту Пулково по подозрению в перевозке наркотиков.

*физическое лицо, признанное иноагентом в РФ.