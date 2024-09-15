Актер Ткачук задержан в аэропорту Пулково по подозрению в перевозке наркотиков

Актера Евгения Ткачука, известного по роли Шута в сериале «Король и Шут», задержали в петербургском аэропорту Пулково по подозрению в перевозке наркотиков. Об этом сообщил Telegram -канал Shot.

Уточняется, что артист был остановлен в ходе предполетного досмотра, во время которого сотрудниками аэропорта были найдены у него курительная трубка и сверток с неизвестным веществом. При этом объяснить содержимое Ткачук не смог, поэтому был задержан, а обнаруженный сверток был передан на экспертизу.

Ранее сообщалось, что россиянина оштрафовали более чем на три миллиона рублей за попытку провоза 19 кг пиявок в Турцию.