Юрист Русяев пояснил последствия неуплаты налогов борца Хабибом Нурмагомедовым
Фото: [официальный сайт президента РФ]
Недавний арест имущества известного бойца смешанных единоборств Хабиба Нурмагомедова судебными приставами на сумму 79 млн рублей вызывает несколько важных юридических вопросов. Эта ситуация иллюстрирует трудное взаимодействие разных правовых механизмов и государственных органов в сфере налогового права и исполнительного производства. Юрист Илья Русяев рассказал о причинах задержания и о том, что грозит Нурмагомедову. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей.
По его словам, основанием для ареста имущества послужила значительная задолженность Нурмагомедова перед ФНС, которая составляет от 297 млн до 302 млн рублей. Это может свидетельствовать о серьезном нарушении налогового законодательства: неуплата налогов в крупном размере может повлечь как административную, так и уголовную ответственность.
Юрист добавил, что процедура ареста имущества в таком случае регулируется Законом РФ «Об исполнительном производстве», и арест имущества является обеспечительной мерой, которая направлена на гарантирование исполнения налоговых обязательств, а не окончательное изъятие собственности.
По его мнению, развитие дальнейшей ситуации может пойти по разным сценариям. Так, самым благоприятным для спортсмена станет погашение задолженности, что приведет к снятию ареста с имущества. Альтернативно он может оспорить действия налоговых органов и судебных приставов в суде, если считает их неправомерными. В случае продолжения неуплаты арестованное имущество может быть реализовано для погашения долга.
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