Канье Уэст попросил Трампа освободить P.Diddy

Известный рэп-исполнитель Канье Уэст в социальной сети X выступил с призывом освободить P.Diddy, который находится под арестом и обвиняется в ряде преступлений, включая насилие, угрозы убийством и торговлю людьми с целью сексуальной эксплуатации.

Канье Уэст отметил, что он стал единственным из знаменитостей, кто выразил поддержку P.Diddy, упрекая своих коллег в бездействии. В своей публикации он провел параллели с ситуацией с Крисом Брауном, которого пытались «отменить», но при этом никто не предпринял никаких действий.

Немного позже Уэст обратился к президенту США с просьбой о помиловании для P.Diddy. Это заявление последовало после того, как Дональд Трамп в первый день своего президентского срока помиловал почти 1500 осужденных. Канье также выложил в соцсеть фотографию своего телефона, на которой видно, что он общается с сыном P.Diddy.

Ранее Канье Уэст назвал Бьянку Цензори «горячей» после ее голого выхода на Grammy.