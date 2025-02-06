«У меня горячая жена»: Канье Уэст ответил на критику Бьянки Цензори после стриптиза на «Грэмми»

Американский рэпер Канье Уэст отреагировал на выход своей жены Бьянки Цензори в обнаженном виде на премию «Грэмми» с характерным ему юмором. Он восхитился своей супругой и подчеркнул, что Бьянка сделала временной перерыв в съемках фильма, чтобы появиться на этом мероприятии, пишет The Voice.

Рэпер выразил благодарность всем, кто положительно оценил этот перформанс Бьянки, отметив, что творческий подход его и его жены всегда будет вызывать интерес.

«Первая красная дорожка с участием моей жены открыла совершенно новый мир. Я продолжаю смотреть на эту фотографию, как смотрел с восхищением в ту ночь, думая, вау, мне так повезло, что у меня есть такая умная, талантливая, смелая и горячая жена», — отметил Уэст.

Канье также поделился своими планами на будущее, выразив желание стать отцом вновь. Он уверен, что у Бьянки идеальная генетика, и вместе они способны подарить миру безупречного ребенка.

На премии «Грэмми» Бьянка Цензори появилась в прозрачном платье, под которым не было нижнего белья. Этот смелый перформанс вызвал бурные обсуждения в социальных сетях — одни восхищались дерзостью Цензори, другие же критиковали ее за слишком откровенный образ.

Ранее журнал The Voice сообщил, что Канье Уэста и Бьянку Цензори увидели в одном из ресторанов Лос-Анджелеса.