Канье Уэст впервые высказался об обнаженном выходе жены Бьянки Цензори на Grammy

Американский рэпер Канье Уэст впервые прокомментировал голый выход своей супруги, модели Бьянки Цензори на музыкальной премии Grammy. В своих соцсетях он опроверг слухи о том, что их якобы выгнали с мероприятия из-за внешнего вида жены.

Уэст подчеркнул, что ни его, ни Бьянку не выгнали с церемонии, как об этом ранее сообщил журналист Дон Лемон.

«Вот придурок, из-за которого пошли слухи о том, что меня и мою жену выгнали с «Грэмми» после трех десятилетий инновационной музыки», — написал рэпер.

Он обвинил известного журналиста в распространении ложных слухов и даже опубликовал его фотографию, чтобы проиллюстрировать свои слова.

Сам Лемон не остался в стороне и быстро опроверг слова Уэста, заявив, что никакие слухи от него не исходили, и он не имеет отношения к возникшим сплетням вокруг звезд.

Как ранее сообщило издание TMZ, образ Бьянки Цензори может иметь юридические последствия в том случае, если бы кто-нибудь подал на такое поведение жалобу. Девушка появилась на ковровой дорожке в прозрачном платье без нижнего белья, из-за чего все интимные места были видны публике.

Ранее СМИ сообщили, что полиция выпроводила Канье Уэста и его абсолютно голую жену Бьянку с церемонии награждения премии «Грэмми».