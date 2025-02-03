Канье Уэста и его абсолютно голую жену Бьянку Цензори выгнали с Grammy

Канье Уэст и его обнаженная супруга Бьянка Цензори были выгнаны с церемонии награждения Grammy с помощью полиции, сообщили в телеграм-канале SHOT.

Известный рэпер Канье появился вместе с экстравагантной Бьянкой Цензори на красной дорожке. Он был одет в классический черный наряд, в то время как Цензори выбрала меховую шубу и полностью прозрачное платье.

На красной дорожке она сняла мех, удивив журналистов и зрителей своим прозрачным убранством, ведь одежды на ней фактически не было.

Согласно некоторым источникам, их вывели с мероприятия под охраной полиции, так как организаторам мероприятия не понравилось, как была одета Бьянка. По другим данным, Канье был номинирован на награду за «Лучшую рэп-песню». После их выхода на красную дорожку пара покинула Grammy самостоятельно.

Ранее сообщалось, что рэперу Канье Уэсту за концерт в Москве предлагали $8 млн.