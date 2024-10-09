Mash: рэперу Канье Уэсту за концерт в Москве предлагали $8 млн

Американский рэпер Канье Уэст мог получить за концерт в Москве $8 млн, сообщил Mash. По информации источника, рэп-исполнитель был готов выступить за такую сумму, но позже потребовал больше.

Как пишет Mash, крупные организаторы концертов и мероприятий выходили на связь с Уэстом четыре раза. Так, например, агентство супруги журналиста Владимира Познера, которое организовывало концерты рок-групп Metallica и Linkin Park, предложило рэперу около $5 млн.

Компания-организатор концертов The Rolling Stones, Lady Gaga и Madonna, принадлежащая Евгению Филькенштейну, предлагала Уэсту около $4 млн. Фирма Эдуарда Ратникова предлагала $3 млн.

Всех обошла крупнейшая промышленная компания РФ, которая предложила за концерт Канье $8 млн. Как пишет Mash, рэпер сначала согласился, но потом передумал.

В конце июня Канье Уэст посетил Москву. Эта новость для жителей столицы стала одной из самых главных за последнее время. Рэпер приехал в российскую столицу к своему другу — российскому дизайнеру Гоше Рубчинскому, который отмечал день рождения.

Ранее сообщалось, что Канье Уэст разводится с моделью Бьянкой Цензори спустя два года брака.