Карпин впервые вызвал Дзюбу в сборную России

Тренерский штаб сборной России по футболу объявил окончательный состав команды на сборы перед товарищескими матчами с Гренадой и Замбией.

Главная сенсация — в списке оказался нападающий «Акрона» Артем Дзюба. Форвард ни разу не вызывался в национальную команду при Валерии Карпине, с которым у него были обостренные отношения.

Накануне Дзюба сетовал, что в сборную вызывают не сильнейших, а по принципу есть игроку 30 лет или нет. При этом нападающий отметил, что при Карпине он вряд ли сыграет в сборной.

«Я как будто во сне. Когда вчера после Кубка спрашивали, готов ли и хочу ли сыграть за сборную, то даже и представить не мог, что это может случиться, тем более так быстро. Сейчас я счастлив, сердце до сих пор бешено стучит, но буду самым счастливым, когда услышу гимн нашей страны на стадионе», — отреагировал Дзюба на вызов в сборную.

В среду, 12 марта, 36-летний Дзюба забил в ворота «Спартака» в Кубке России. В РПЛ на счету форварда пять голов и три передачи в 12 матчах.