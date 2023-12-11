Киножурналист Шнейдеров сравнил фильм «Слово пацана» с «Бригадой»

Новый проект режиссера Жоры Крыжовникова «Слово пацана» разделил общество на две половины: одни считают его прививкой для общества от подросткового насилия и бандитизма, а другие считают пропагандой жестокости и насилия. По словам киножурналиста Давида Шнейдерова, в эпоху интернета запретить распространение кино не может даже правообладатель. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей .

Он добавил, что опасного влияния кино на жизнь подростков куда больше оказал сериал «Бригада», в прямом смысле романтизирующий бандитизм.

По мнению эксперта, в «Слове пацана» герои – «недоноски», то есть это своего рода история нравственного падения и разложения, весьма жестко показывающая опасность подобных группировок.

Он подчеркнул, что данный фильм предупреждает о том, что это все может снова вернуться в нашу жизнь. И запрещать «Слово пацана» не стоит, поскольку кино должно показывать наиболее острые и болезненные точки нашего общества.