Концертный директор Дзюник объяснил, почему Пугачева отказалась от корпоративов

Бывший концертный директор Филиппа Киркорова, групп «Тату» и Smash!! рассказал URA.RU , почему Алла Пугачева могла отказаться от концертов и проведения корпоративов даже в прибыльные новогодние праздники.

Канал Mash сообщал, что Пугачева может согласиться выступить за гонорар в размере 21 млн рублей минимум. Это без учета дорогостоящего райдера, в который включет бизнес-класс, перелет, дорогостоящие автомобили. Однако сама Алла Борисовна утверждает, что петь не собирается. Многим отказ показался странным, ведь скоро новогодние праздники, звезды зарабатывают солидные суммы на корпоративах.

«В этой ситуации надо точно знать причину. Например, у нас с группой "Тату" был новогодний корпоратив, на который мы не поехали, потому что у Юли поднялась высокая температура. Мы отказались и деньги вернули. Всякое в жизни бывает. Что касается Аллы Борисовны, давайте не забывать, сколько ей лет», — высказался продюсер

Как напомнил собеседник, Аллу Пугачеву до сих пор слушают с удовольствием многие, да и она все еще является гражданкой РФ еще и без статуса иноагента. По мнению продюсера, певица отказалась от выступлений из-за возраста и перелетов, которых за последние годы у нее итак было много.

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