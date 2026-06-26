«Вашингтон» мощно усилился двумя топ-форвардами: есть ли теперь место для Овечкина

«Вашингтон Кэпиталз» проводят агрессивную кампанию по усилению состава. Клуб Александра Овечкина выменял двух нападающих в топ-6. В связи с этим встает вопрос о будущем самого россиянина: есть ли для него место в новой конфигурации команды?

Обмен Кайру

«Вашингтон» выменял у «Сент-Луиса» нападающего Джордана Кайру, отдав взамен форварда Коннора Макмайкла, проспекта Милтона Гестрина и пик первого раунда 2026 года (общий 16-й номер). Приличная компенсация.

Контракт 28-летнего Карью с кэпхитом $8,125 млн будет действовать еще пять лет. «Столичные» получили быстрого техничного форварда. Трижды в карьере Кайру выбивал 70+ очков. В минувшем сезоне было только 46 (18+28) баллов в 72 матчах, но это объясняется перестройкой в самом «Сент-Луисе».

Фото: [ НХЛ ]

У Макмайкла, которого отдали за Кайру, было столько же. Этот энергичный форвард был весьма полезен, но разница в классе несомненна. «Вашингтону» зачастую не хватало изобретательности в атаке, и в этом вопросе Кайру, несомненно, поможет.

Обмен Така

На следующий день «Кэпиталз» объявили о еще более громком переходе. Нападающий Алекс Так, которого эксперты ставили на первое место в списке хоккеистов, которые становились неограниченно свободными агентами, стал игроком «Вашингтона». Прямо перед переходом Так подписал с «Баффало» восьмилетний контракт с ежегодной зарплатой $10,5 млн и тут же был обменян в «Вашингтон» на форварда Давида Кемпфа и выбор в третьем раунде драфта 2027 года. Весьма скромная компенсация указывает на предварительную договоренность между клубами.

Фото: [ НХЛ ]

В минувшем сезоне 30-летний Алекс Так набрал 66 (33+33) очка в 79 матчах регулярного чемпионата при полезности «плюс 24». В своем лучшем сезоне 2022/23 за «Баффало» форвард выбил 79 очков в 74 играх.

30-летний Алекс Так — агрессивный форвард, который усилит и большинство, и, в еще большей степени, меньшинство команды. В минувшем сезоне у Така было восемь результативных баллов в меньшинстве, годом ранее — невероятные 15.

Где же место Овечкина

Похоже, капитану «Вашингтона» нет места в первом звене. Там наверняка будет играть кто-то из новичков (возможно, и оба) или главный талант франшизы Райан Леонард. Все это очень быстрые игроки, и 40-летнему капитану за ними не поспеть.

Еще более маловероятно появление Овечкина во второй тройке Пьера-Люка Дюбуа. Это в большей степени сдерживающее звено, и просто бесчеловечно требовать от Ови пластаться в защите.

Фото: [ ХК «Вашингтон Кэпиталз» ]

Кажется, вакансия просматривается в третьем звене с братьями Протасами. 25-летний Алексей уже не первый сезон играет важную роль в «Вашингтоне», а 19-летний Илья ярко дебютировал в концовке минувшего — четыре очка в четырех матчах. Если в «Вашингтоне» решат, что Протас-младший еще не готов для полноценной игры в НХЛ, место в центе может занять Джастин Сурдиф.

Вариант с Протасами неплох — полностью русскоязычная тройка, но нужно понимать, что при этом игровое время Овечкина уменьшится. Кроме того, после новых приобретений россиянину уже не нужно играть все две минуты в большинстве.

Что с новым контрактом Ови

Овечкину осталось всего 10 шайб, чтобы побить рекорд Уйэна Гретцки по количеству голов с учетом плей-офф. Но это и не главная цель для Великой Восьмерки. Овечкин хочет еще раз побороться за Кубок Стэнли. Новые игроки открывают для этого окно возможностей. Кроме того, «Вашингтон» может подписать кого-то после открытия рынка свободных агентов.

Фото: [ ХК «Вашингтон Кэпиталз» ]

Вот только сам Овечкин вряд ли будет при таком раскладе безусловным лидером. Хотя его влияние в раздевалке по-прежнему колоссально. Овечкин — легенда. Тот же Кайру говорит, что для него было бы невероятным поиграть с ним в одной команде. Но вот чисто в хоккейном плане Овечкину придется кое-чем поступиться: общим игровым временем, частью большинства, игрой в решающие отрезки матчей.

«Вашингтон» терпеливо ждет решения Овечкина по новому контракту. Но уже сделал все возможное, чтобы в случае чего обойтись и без россиянина.

У «Кэпиталз» остается под потолком зарплат более $15 млн. Овечкин по предыдущему контракту зарабатывал $9,5 в год, но наверняка пойдет на снижение зарплаты. Подчеркивалось, что финансовая сторона для него не главная, а «Вашингтону» нужно сделать еще пару шагов для укрепления состава: как минимум подписать защитника и форварда для нижних звеньев.

Источник, приближенный к ситуации, сообщил «Матч ТВ», что Овечкин примет решение после 7 июля, когда вернется из отпуска. И, судя по всему, подпишется еще на год.