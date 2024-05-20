Команда из Подмосковья стала победителем Кубка России по хоккею на траве среди женщин

Спортсменки подмосковного клуба «Динамо-Электросталь» завоевали золотые медали Кубка России по хоккею на траве среди женских команд. Об этом рассказали в Министерстве физической культуры и спорта Московской области.

Отмечается, что в встрече за главный трофей турнира наши хоккеистки противостояли хозяйки соревнований — «Ак Барс-Динамо». В основное время выявить победителя так и не удалось, обе команды забросили по два мяча. Лишь серия послематчевых буллитов определила обладателя Кубка России 2024 года. Три удачных взятия ворот обеспечили электростальскому «Динамо» победу в соревнованиях.

​Лучшим игроком турнира была признана подмосковная хоккеистка Светлана Арусия, забросившая один из мячей в финальном противостоянии с «Ак Барс-Динамо». Также приз лучшему полузащитнику соревнований был вручен Алине Халимовой из «Динамо-Электросталь».

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