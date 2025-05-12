Комик Данила Поперечный оказался в долгах по коммунальным услугам

Согласно информации, полученной от источников в правоохранительных органах, комик Данила Поперечный*, покинувший Россию вскоре после начала специальной военной операции, имеет задолженности по коммунальным услугам, передает ТАСС.

Сообщается о наличии неоплаченных счетов за квартиру в Воронеже, а также о начисленных пенях. В базе данных исполнительных производств зафиксировано открытие дела в отношении стендап-комика в связи с долгами по жилищно-коммунальным платежам, включая штрафные санкции. При этом задолженность не относится к оплате газа, отопления и электроснабжения.

14 июня 2024 года Министерство юстиции Российской Федерации внесло Поперечного в список иностранных агентов. Причиной стали его критические высказывания о СВО в социальных сетях, участие в интервью на платформах, принадлежащих иностранным агентам, и получение более $61 тыс. из-за рубежа.

Ранее в России Поперечный был признан виновным по статье 20.3.3 КоАП РФ (публичная дискредитация Вооруженных Сил РФ) и приговорен к штрафу в размере 50 тыс. руб.

В настоящее время комик проживает за границей, куда переехал вскоре после начала СВО. Его YouTube-канал имеет аудиторию более 3 млн подписчиков.

Ранее сообщалось, что Комиссаренко готов отказаться от шуток про РФ, Белоруссию и Лукашенко.

*признан иноагентом в РФ.