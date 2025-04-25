Лишенный гражданства РФ комик заявил о готовности отказаться от шуток на политические темы

Стало известно, что комик Слава Комиссаренко готов пересмотреть свои выступления и отказаться от присутствия в них шуток про Россию, Белоруссию и Лукашенко. Об этом сообщил телеграм-канал Mash.

Основу всех концертов Комиссаренко составляют шутки про Россию, Белоруссию и белорусского президента Александра Лукашенко. После того, как комика лишили гражданства РФ, он заявил о готовности пересмотреть структуру своих выступлений. Он сообщает, что подобные шутки могут быть исключены из программы.

«Выбор репертуара комик вешает на клиента. Потому что мероприятия закрытые и опасаться ему якобы нечего. При этом программу можно обсудить отдельно», — указал микроблог.

Стоимость его выступления составляет 1,6 млн руб. В эту цену не входят его перелет к месту концерта, проживание, а также услуги гримера и суточные. По этой причине Комиссаренко очень заинтересован в проведении концертов на территории России.

Ранее сообщалось, что у Комиссаренко остался зарегистрированный бизнес в РФ. Его ИП зарегистрировано в Москве на Арбате. Такое же предпринимательство остается и у юмориста Романова, который также лишен российского гражданства.