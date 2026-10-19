Конец ссоры: Волочкова и Лазарев помирились на юбилее Баскова

Балерина Анастасия Волочкова наконец-то закрыла давнюю страницу конфликта с певцом Сергеем Лазаревым. О примирении она рассказала в беседе с Общественной Службой Новостей , отметив, что все произошло на юбилее их общего друга Николая Баскова.

По словам экс-примы Большого театра, они с Лазаревым сделали совместную фотографию, обнялись и символически зарыли топор войны.

Никто ни на кого не держит больше зла, все отлично, — приводит ее слова издание.

Конфликт между артистами длился с 2023 года. Тогда на церемонии «Золотой Граммофон» Лазарев отказал Волочковой в совместном снимке, и балерина восприняла это как личную обиду. Певец надолго попал в ее черный список: они перестали общаться и демонстративно игнорировали друг друга на светских мероприятиях. Эта история обрастала слухами и активно обсуждалась в прессе, подогревая интерес публики к обоим артистам.

Ранее она высказалась об интимной связи с Басковым.