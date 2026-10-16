«Мы имели право»: Волочкова высказалась об интимной связи с Басковым

В эфире телепрограммы «Новые русские сенсации» артистка заявила, что не намерена оправдываться перед публикой за интимную связь с певцом. По ее словам, они с певцом имели полное право на уединение вне камер.

«Хорошо, у нас был секс с Колей Басковым. Так что, никто же свечку не держал. Мы могли, мы имели право на вилле, которая вся была огорожена кустами, могли сексом заниматься, и прямо на пляже. Ну и что, люди?» — сказала Волочкова.

Слухи о романе Николая и Анастасии ходили давно, но официально подтверждения не получали. Ранее Басков состоял в отношениях с моделью, победительницей «Мисс Россия» и «Мисс Вселенная» Оксаной Федоровой: их роман продлился около трех лет.

Несмотря на прошлые отношения, говорит балерина, они с Басковым сохранили дружеские связи. Волочкова рассказывала, что до сих пор хранит туфельки с перышками — память о тех временах. А певец, в свою очередь, сделал приятный жест: оплатил Волочковой дорогостоящую операцию в Германии, приурочив это к ее дню рождения.

Ранее Анастасия Волочкова прокомментировала информацию о госпитализации бывшего возлюбленного Игоря Вдовина.