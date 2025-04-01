Криштиану Роналду может вернуться в «Реал» для участия в одном турнире

По данным издания, 40-летний футболист намерен воздержаться от продления контракта с «Аль-Насром», который истекает в конце сезона.

Роналду мечтает поучаствовать в новом турнире — клубном чемпионате мира, который пройдет в США с 14 июня по 13 июля 2025 года. «Аль-Наср» на турнир не квалифицировался, и Роналду ищет возможность сыграть на турнире в составе другого клуба.

Контракт с «Аль-Насром» действует до 30 июня, но ФИФА откроет специальное трансферное окно с 1 по 10 июня, во время которого участники клубного чемпионата мира могут усилить свои составы.

Португалец выступал за «Реал» с 2009 по 2018 год. Роналду провел за Королевский клуб 438 матчей, в которых забил 450 мячей. В нынешнем сезоне нападающий провел 33 матча за «Аль-Наср» во всех турнирах, в которых отличился 28 раз.

Ранее в РФС допустили возможность получения wild card для участия в чемпионате мира — 2026.