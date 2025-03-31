В РФС допустили предоставление сборной России wild card на чемпионат мира
Генсек РФС Митрофанов допустил получение wild card для России на чемпионат мира
Фото: [сборная России по футболу]
Генеральный секретарь Российского футбольного союза (РФС) Максим Митрофанов в интервью «РБ Спорт» заявил, что не исключил бы получение wild card для сборной России на чемпионат мира по футболу — 2026.
Функционер отметил, что таких прецедентов еще не было, но беспрецедентным было и отстранение российской сборной от международных соревнований.
Также, по словам Митрофанова, выросло количество стран, которые выступают за возвращение России на международную арену.
Российские сборные и клубы были отстранены от участия в международных соревнованиях весной 2022 года. Национальная команда пропустила чемпионат мира в 2022 году и чемпионат Европы в 2024 году.
Чемпионат мира — 2026 пройдет в США, Мексике и Канаде. Российская команда не принимала участия в отборочных соревнованиях.
Ранее фанаты московского «Спартака» заявили о частичном снятии бойкота на посещение матчей команды.