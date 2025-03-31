В РФС допустили предоставление сборной России wild card на чемпионат мира

Генеральный секретарь Российского футбольного союза (РФС) Максим Митрофанов в интервью «РБ Спорт» заявил , что не исключил бы получение wild card для сборной России на чемпионат мира по футболу — 2026.

Функционер отметил, что таких прецедентов еще не было, но беспрецедентным было и отстранение российской сборной от международных соревнований.

Также, по словам Митрофанова, выросло количество стран, которые выступают за возвращение России на международную арену.

Российские сборные и клубы были отстранены от участия в международных соревнованиях весной 2022 года. Национальная команда пропустила чемпионат мира в 2022 году и чемпионат Европы в 2024 году.

Чемпионат мира — 2026 пройдет в США, Мексике и Канаде. Российская команда не принимала участия в отборочных соревнованиях.

Ранее фанаты московского «Спартака» заявили о частичном снятии бойкота на посещение матчей команды.