«Кровоток остановился, а творчество нет»: как Буйнов восстанавливается после ишемического инсульта?

Народный артист России Александр Буйнов, которому в марте исполнилось 76 лет, перенес ишемический инсульт, сообщает RG.RU со ссылкой на телеграм-канал SHOT.

Как стало известно, певец был госпитализирован с этим диагнозом еще в мае. К счастью, врачам удалось стабилизировать его состояние, и артиста отпустили домой. Медики рекомендовали Буйнову ограничить физические нагрузки и больше отдыхать, чтобы избежать повторных проблем со здоровьем.

Однако, судя по всему, творческая натура берет свое. Несмотря на предписания врачей, сразу после выписки Александр начал писать новую песню. Более того, иногда он все же выходит на сцену, хотя полного графика концертов пока нет.

Ишемический инсульт — это состояние, при котором кровоток к определенной области головного мозга внезапно останавливается или резко уменьшается. В результате клетки мозга начинают погибать. После него человеку требуется длительное восстановление и строгое соблюдение рекомендаций врачей.

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