Звезда сериала «Улицы разбитых фонарей» Нилов признался, что пьет обезболивающие после операции

Актер Алексей Нилов, которого миллионы зрителей знают по роли в сериале «Улицы разбитых фонарей», рассказал о своем состоянии после операции. В недавнем интервью «Пятому каналу» он признался , что вынужден принимать обезболивающие препараты. Именно благодаря им, по словам артиста, он может выходить в свет и улыбаться, не демонстрируя дискомфорт.

Сам Нилов перенес три хирургических вмешательства. Однако, несмотря на серьезность ситуации, он не волнуется по поводу необходимости принимать лекарства.

«Если обезболивающие не испортили наши желудки в 90-х, то вряд ли что-то их сломает сейчас», — иронично заметил Нилов.

Восстановление, по словам артиста, проходит успешно и уже близится к завершению. Поклонники желают любимому актеру скорейшего выздоровления и возвращения к активной работе. Сам Нилов, судя по его бодрому настрою, не теряет оптимизма и уверен, что скоро вернется в строй.

Ранее сообщалось, что актера Дмитрия Поднозова перевели в обычную палату.