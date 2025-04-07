Кусочки льда с арены «Айлендерс», где Овечкин установил рекорд, распродадут болельщикам

Национальная хоккейная лига (НХЛ) планирует по кусочкам распродать лед с домашней арены клуба «Нью-Йорк Айлендерс», где капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин установил свой рекорд, сообщил журналист Даррен Ровелл.

Пока неизвестно, сколько будут стоить такие сувениры и когда они поступят в продажу.

Лига уже выпустила большое количество мерча в честь рекорда российского снайпера — футболки, толстовки, монеты, шайбы, полотенца, фотографии, носки и прочее. Компания Fanatics продает шайбы с автографом Овечкина за $300.

Клуб «Нью-Йорк Айледенс», ставший соучастником рекорда, предложил болельщикам приобрести физическую копию билета с исторического матча.

6 апреля в матче с «Айлендерс» (1:4) Овечкин забросил 895-ю шайбу в НХЛ и побил рекорд легендарного канадца Уйэна Гретцки. После игры форвард поблагодарил голкипера «Айлов» Илью Сорокина за предоставленную возможность побить рекорд. Ранее Сорокин не пропускал шайб от Овечкина.