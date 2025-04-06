Овечкин побил рекорд Гретцки и стал лучшим снайпером в истории НХЛ

Во втором периоде матча с «Нью-Йорк Айлендерс» «Вашингтон», проигрывавший 0:2, получил право на большинство. Овечкин фирменным броском из «офиса» поразил ворота, плюхнулся на пузо и так проехал несколько метров.

Фото: [ ХК «Вашингтон Кэпиталз» ]

Честь стать ассистентами исторической шайбы выпала Тому Уилсону и Дилану Строуму. А пропустил гол российский вратарь «Айлендерс» Илья Сорокин.

Капитана «Вашингтона» поздравили игроки обеих команд. А далее игра была прервана на торжественную церемонию, на льду выстлали ковровую дорожку. В церемонии принимали участие Гретцки, комиссионер НХЛ Гэри Беттмэн, владелец «Вашингтона» Тед Леонсис, мама рекордсмена Татьяна Овечкина, его супруга Анастасия, дети Сергей и Илья.

Овечкин благодарил партнеров, нынешних и бывших, за помощь в достижении рекорда. К слову, еще до заброшенной шайбы болельщики каждое касание Александра приветствовали невероятным гулом. После церемонии матч был продолжен.