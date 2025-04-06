Овечкин побил рекорд Гретцки и стал лучшим снайпером в истории НХЛ
Овечкин забросил 895-ю шайбу в НХЛ и побил рекорд Гретцки
Фото: [ХК «Вашингтон Кэпиталз»]
Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин установил историческое достижение, забросив 895-ю шайбу в Национальной хоккейной лиге (НХЛ) и побив рекорд Уэйна Гретцки.
Во втором периоде матча с «Нью-Йорк Айлендерс» «Вашингтон», проигрывавший 0:2, получил право на большинство. Овечкин фирменным броском из «офиса» поразил ворота, плюхнулся на пузо и так проехал несколько метров.
Фото: [ХК «Вашингтон Кэпиталз»]
Честь стать ассистентами исторической шайбы выпала Тому Уилсону и Дилану Строуму. А пропустил гол российский вратарь «Айлендерс» Илья Сорокин.
Капитана «Вашингтона» поздравили игроки обеих команд. А далее игра была прервана на торжественную церемонию, на льду выстлали ковровую дорожку. В церемонии принимали участие Гретцки, комиссионер НХЛ Гэри Беттмэн, владелец «Вашингтона» Тед Леонсис, мама рекордсмена Татьяна Овечкина, его супруга Анастасия, дети Сергей и Илья.
Овечкин благодарил партнеров, нынешних и бывших, за помощь в достижении рекорда. К слову, еще до заброшенной шайбы болельщики каждое касание Александра приветствовали невероятным гулом. После церемонии матч был продолжен.