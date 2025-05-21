Максакова не смогла оспорить права детей на элитную квартиру в Москве

Российская и украинская оперная певица Мария Максакова* попыталась оспорить права своих детей на владение элитной недвижимостью в Москве, сообщило РИА Новости.

По информации агентства, расследование началось еще в прошлом году, когда Максакова подала исковое заявление с целью признать свои права на 260-метровую квартиру на Краснопресненской набережной стоимостью около 200 млн руб.

Судебное разбирательство завершилось в пользу защиты прав ее детей Ильи и Людмилы. В апреле 2025 года было вынесено решение, которое Максакова попыталась обжаловать — апелляционная инстанция оставила решение без изменений.

Максакова ранее являлась депутатом Государственной думы Федерального собрания РФ VI созыва, а также членом комитета ГД РФ по культуре с 2011 по 2016 годы.

В марте 2015 года она вышла замуж за депутата ГД от КПРФ и члена комитета по безопасности и противодействию коррупции Дениса Вороненкова. При регистрации брака ее фамилия осталась прежней — Максакова-Игенбергс.

Вороненков в октябре 2016 года эмигрировал на Украину, где получил гражданство. С февраля 2017 года находился в российском федеральном розыске по делу о рейдерском захвате здания в Москве и мошенничестве. В марте этого же года был застрелен в центре Киева.

Ранее сообщалось, что сбежавшая из страны актриса Чулпан Хаматова захотела вернуться в Россию.

*Министерством юстиции РФ внесена в перечень иностранных агентов.