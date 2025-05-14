Сбежавшая из страны Чулпан Хаматова запросилась назад в Россию

Российская актриса Чулпан Хаматова в новом интервью призналась, что испытывает теплые чувства к Москве и хотела бы вернуться. Об этом пишет Lenta.ru со ссылкой на проект «Георгий За Кадром».

Чулпан Хаматова уехала из России в Латвию после начала СВО. При этом актриса, судя по ее заявлениям, понимает, что возвращение для нее уже невозможно. Беглая звезда призналась, что не может не думать о Москве, по которой соскучилась.

«Казалось, что все уже позади, но нет. Достаточно увидеть слово „Москва“», — отметила Хаматова.

Чувство тоски по дому, по словам Хаматовой, возникло у нее в аэропорту. Там она увидела рейс до Москвы. Появился большой соблазн взять билеты в столицу РФ, но актриса испугалась за себя и троих детей, так как не знает, что ее ждет на родине.

Напомним, что Чулпан Хаматова 24 года служила в московском театре «Современник». После переезда она вошла в труппу Нового Рижского театра, но в 2024 году была уволена. Тогда же артистка отметила, что не сможет находиться рядом со своими коллегами в России, по этой причине туда не вернется. Все дело в разнице гражданских позиций, которые серьезно разошлись.

Примечательно, что у Чулпан Хаматовой нет статуса иноагента. Депутат Госдумы и актриса Елена Драпеко в беседе с NEWS.ru в 2024-м объясняла, что у российских органов просто не дошли до звезды руки. По ее словам, есть все основания, чтобы Хаматова была в списках иностранных агентов.

Ранее сообщалось, что Чулпан Хаматова высказалась об отношениях с Артуром Смольяниновым*.

*признан иностранным агентом по решению Минюста РФ; Росфинмониторингом внесен в перечень экстремистов и террористов