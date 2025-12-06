Мексика и ЮАР сыграют в матче открытия ЧМ-2026

На чемпионате мира 2026 года сборная Мексики встретится с командой ЮАР в матче открытия. Это стало известно после жеребьевки турнира, которая состоялась 5 декабря в Центре исполнительских искусств имени Джона Кеннеди в Вашингтоне.

Обе национальные команды заняли места в группе A по итогам соревнования. Первый матч состоится 11 июня на стадионе "Ацтека" в Мехико.

Напомним, Основной футбольный турнир состоится в США, Канаде и Мексике в период с 11 июня по 19 июля. США примут у себя 75% всех матчей мундиаля, включая почти все игры плей-офф.

Ранее бывшая гимнастка сборной Украины Мария Высочанская заявила, что российская сторона многие годы «вербовала» прыгунью в воду Софию Лыскун, чтобы та приняла гражданство России.