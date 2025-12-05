«Ее вербовали не один год»: украинская гимнастка высказала свою версию принятия Лыскун российского гражданства

Бывшая гимнастка сборной Украины Мария Высочанская прокомментировала для украинского издания «Чемпион» переход в российское гражданство чемпионки Европы по прыжкам в воду Софьи Лыскун.

Она сообщила, что была шокирована этой новостью, и высказала свою версию перехода Лыскун.

«Возможно, ей что-то пообещали — какие-то суперусловия, перспективы, гарантии, что она будет выигрывать Олимпийские игры. На самом деле мы не знаем, как ее вербовали, но я более чем уверена, что это продолжалось не один год. Россия ведет войну с нами на всех фронтах», — сказала Высочанская.

Она отметила, что Лыскун поддерживала контакты со своим тренером, который давно работает в России.

Сама луганская спортсменка София Лыскун рассказала, что приняла решение сменить гражданство из-за языковой дискриминации на Украине, а также из-за того, что у сборной команды страны крайне низкий тренерский уровень.