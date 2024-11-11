Минкульт не выдал фильму о Трампе прокатное удостоверение

Фильм «Ученик. Восхождение Трампа», который планировался к показу в России, не получит прокатное удостоверение от Министерства культуры. Об этом сообщил сервис онлайн-показа «Кинопоиск» со ссылкой на дистрибьютора картины — компанию «Атмосфера кино».

Премьера картины в России должна была состояться 24 октября. Позже ее пенесли на 31 октября, но в конечном итоге отменили в октябре совсем. Новый показ был запланирован на 14 ноября, однако и в этот раз Минкульт отказал в разрешении.

Фильм ирано-датского режиссера Али Аббаси основан на телепередаче, которую вел Дональд Трамп до политической деятельности. Картина рассказывает о его юности и связи с адвокатом Роем Коном.

В фильме присутствуют контроверсиальные сцены, включая сцену с изнасилованием, которую прокатчики пытались вырезать. Кроме того, в картине затрагиваются темы употребления запрещенных веществ, липосакции и пересадки волос. Главные роли исполнили Себастиан Стэн (в роли Трампа) и Джереми Стронг (в роли Кона).

Премьера фильма состоялась весной 2024 года на Каннском кинофестивале. Там картина получила восторженные отзывы и восьмиминутные овации зрителей. В США лента вышла 10 октября и уже собрала почти $11,5 млрд.

Сам Трамп назвал фильм «дешевой и клеветнической» работой, а его сценариста — «ничтожеством и бездарным писакой».

Это не первый случай, когда фильмы с резонансными темами не проходят фильтрацию в российском прокате. Ранее был запрещен триллер Али Аббаси «Убийца «Священный паук».

Ранее сообщалось, что актеры Ричард Гир и Том Хэнкс сбежали из США после победы Дональда Трампа на выборах.