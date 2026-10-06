Миранчук сравнил сервис в Москве и в США

Полузащитник клуба МЛС «Атланта Юнайтед» и сборной России Алексей Миранчук в интервью «Чемпионату» сравнил быт в США и в Москве.

Футболист признался, что за два года в Америке понял, что в мире нет лучше города, чем Москва.

«Я все сравниваю с Москвой, которая настолько высокую планку по сервису установила, что любой город ей проигрывает. Сервис в США во всех отношениях уступает Москве. Но для них это нормально, потому что они в этом растут», — сказал Миранчук.

В качестве примера он привел мишленовские рестораны в Москве и США. Если в российской столице это всегда высокое качество, красивая сервировка, то в американских заведениях все прокурено и неопрятно, хотя ресторан и считается элитным.

Ранее Алексей Миранчук посетовал на то, что нынешнее поколение молодых российских футболистов осталось без официальных международных турниров.