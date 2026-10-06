Алексей Миранчук раскрыл, почему он сочувствует нынешнему поколению футболистов

Полузащитник «Атланты Юнайтед» и сборной России Алексей Миранчук в разговоре с «Чемпионатом» оценил положение своих партнеров по национальной команде, которые не могут участвовать в официальных матчах.

30-летний Миранчук дебютировал за сборную России в 2015 году, он принимал участие в домашнем чемпионате мира и в Евро-2020. Футболист признался, что вспоминает чемпионат мира только тогда, когда его расспрашивают о нем более молодые партнеры.

«Но я себя успокаиваю, что у меня это хотя бы было. А вот нынешнее поколение очень жалко. Обидно за пацанов, что у них этого нет», — сказал Миранчук.

Сборная России не принимает участия в официальных матчах с 2022 года после отстранения ФИФА и УЕФА. Национальная команда участвует только в товарищеских матчах. 6 октября сборная России сыграет с командой Нигерии в Нижнем Новгороде.

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