Мирра Андреева отдала американке лишь один гейм на старте US Open

Пятая ракетка мира россиянка Мирра Андреева всего за 55 минут разгромила американку Алисию Паркс (56-й номер рейтинга) в стартовом матче US Open.

Андреева отдала сопернице лишь один гейм, выиграв первый сет под ноль — 6:0, 6:1.

Россиянка регулярно заставляла соперницу ошибаться, в итоге у Паркс набралось за короткий матч 28 невынужденных ошибок.

Представительницы России в целом очень успешно начали турнир Большого шлема в США. После первого круга выбыли только Оксана Селехметьева и Вероника Кудерметова. Во второй круг прошли Полина Кудерметова, Анастасия Потапова, Анна Блинкова, Анастасия Павлюченкова, Людмила Самсонова, Анна Калинская, Камилла Рахимова.

В мужской сетке продолжают борьбу россияне Карен Хачанов и Андрей Рублев. Даниил Медведев выбыл в первом круге, устроив при этом скандал во время матча с французом Бенжаменом Бонзи.