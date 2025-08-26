Мирра Андреева отдала американке лишь один гейм на старте US Open
Мирра Андреева менее чем за час разгромила американку Паркс на US Open
Фото: [WTA]
Пятая ракетка мира россиянка Мирра Андреева всего за 55 минут разгромила американку Алисию Паркс (56-й номер рейтинга) в стартовом матче US Open.
Андреева отдала сопернице лишь один гейм, выиграв первый сет под ноль — 6:0, 6:1.
Россиянка регулярно заставляла соперницу ошибаться, в итоге у Паркс набралось за короткий матч 28 невынужденных ошибок.
Представительницы России в целом очень успешно начали турнир Большого шлема в США. После первого круга выбыли только Оксана Селехметьева и Вероника Кудерметова. Во второй круг прошли Полина Кудерметова, Анастасия Потапова, Анна Блинкова, Анастасия Павлюченкова, Людмила Самсонова, Анна Калинская, Камилла Рахимова.
В мужской сетке продолжают борьбу россияне Карен Хачанов и Андрей Рублев. Даниил Медведев выбыл в первом круге, устроив при этом скандал во время матча с французом Бенжаменом Бонзи.