Медведев устроил скандал и вновь вылетел в первом матче на Шлеме

Российский теннисист Даниил Медведев выбыл в первом круге турнира Большого шлема US Open, уступив 51-й ракетке мира французу Бенжамену Бонзи в пятисетовом поединке — 3:6, 5:7, 7:6, 6:0, 4:6.

В третьем сете, находясь на грани поражения, Медведев устроил скандал, прервавший матч на шесть минут. Из-за выбежавшего на корт фотографа арбитр позволил Бонзи заново выполнить первую подачу. Это взбесило Медведева, который принялся оскорблять судью Грега Алленсворта и заводить трибуны.

В моменте такое поведение Медведеву помогло, и он смог спасти сет. Уступив в итоге в пятом сете, россиянин сломал ракетку.

Даниил Медведев явно попал в черную полосу в этом сезоне. На четырех турнирах Большого шлема он сумел выиграть только один матч — в первом круге Australian Open. На следующих трех Шлемах Медведев покидал турнир после первого же поединка.

