32-летняя победительница конкурса «Мисс Вселенная — 2012» Оивия Калпо и ее 49-летний муж Кристиан Маккафри стали родителями во второй раз, сообщает «Леди.Mail». У пары родился сын.

Фото: [ соцсети ]

Малыш появился на свет 29 сентября. Радостную новость супруги сообщили в социальных сетях, опубликовав серию трогательных снимков. На фото запечатлены новорожденный и старшая дочь пары Колетт.

Оливия и Кристиан познакомились в 2019 году. Их отношения развивались постепенно: в 2023 году пара объявила о помолвке, а в 2024-м сыграла свадьбу. Первый ребенок, дочь Колетт, родилась в июле 2025 года. О том, что модель ждет второго ребенка, пара сообщила в мае 2026 года.

Ранее беременная вторым ребенком модель Анастасия Решетова призналась, что не может выйти из дома из-за токсикоза.