Беременная Решетова рассказала, почему не может выходить из дома

30-летняя модель Анастасия Решетова, недавно объявившая о второй беременности, рассказала о тяжелом токсикозе, сообщил Super. Она призналась, что столкнулась с сильной тошнотой, слабостью и головными болями.

Решетова решила записывать видео о своем состоянии, чтобы сохранить видеохронику беременности. По ее словам, после новости о будущем ребенке она подумала, что хотела бы стать мамой троих детей, но с началом токсикоза ее настроение изменилось.

«Каждое утро у меня рвота, каждый день у меня слабость, тошнота, рвота, головная боль. Все это сопровождается еще переживаниями, что я потеряла прежнюю жизнь», — пожаловалась Анастасия.

Она отметила, что ей тяжело не только физически, но и психологически. Большую поддержку модель получает от близких, которые окружают ее заботой и теплом. Звезда надеется, что вскоре ее состояние улучшится и у нее появятся силы вернуться к привычной активности. Сейчас даже для того, чтобы встать с кровати и выйти из дома, Решетовой приходится каждый раз преодолевать себя.

Ранее появилась информация о возможном отце ребенка Анастасии Решетовой.