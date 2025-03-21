Президентом МОК выбрали бывшую пловчиху из Зимбабве: что это значит для России

В четверг, 20 марта, новым президентом Международного олимпийского комитета (МОК) была избрана 41-летняя Кирсти Ковентри из Зимбабве. Впервые главой организации стала женщина и представитель Африки.

Кирсти Ковентри выбрали уже в первом раунде. Двукратная олимпийская чемпионка по плаванию набрала более половины голосов — 49. Вице-президент МОК Хуан Антонио Самаранч-младший получил 28 голосов, за главу World Athletics Себастьяна проголосовало восемь человек. Остальные четверо кандидатов набрали от двух до четырех голосов.

Новый президент МОК вступит в полномочия 24 июня, когда истечет срок правления действующего главы организации Томаса Баха.

Кто такая Кирсти Ковентри

Кирсти Ковентри — самая титулованная спортсменка в истории Зимбабве и самая успешная пловчиха в истории африканского спорта. Она выступала на пяти олимпиадах, но пик ее долгой карьеры пришелся на промежуток с 2004 по 2009 год. За это время она выиграла семь олимпийских медалей на Играх в Афинах и Пекине (по одной золотой — на короткой дистанции 200 метров на спине), трижды побеждала на чемпионатах мира и взяла четыре золота на чемпионатах мира на короткой воде.

На Олимпиаде-2004 Ковентри зарубалась со Станиславой Комаровой. В полуфинальном заплыве россиянка опередила представительницу Зимбабве, но в битве за медали Ковентри оставила Комарову с серебром.

На чемпионате мира на короткой воде в Манчестере в 2008 году Кирсти привела сборную Зимбабве на четвертое общекомандное место после США, Австралии и Нидерландов, завоевав для своей страны пять медалей — четыре золотые и одну бронзовую.

«Я пользуюсь любой возможностью, чтобы поднять флаг нашей страны как можно выше и пролить свет на происходящее там», — сказала тогда Ковентри.

Она имела в виду нищенское положение большинства жителей и перманентный политический кризис. Сама Ковентри родилась в столице Зимбабве Хараре, но тренировалась в США, на родине для этого просто не было условий.

Еще будучи действующей спортсменкой, в 2013 году стала членом МОК. В 2018 году Ковентри заняла пост министра спорта, отдыха, искусства и культуры Зимбабве. Это произошло при президенте Эммерсоне Мнангагве. 30 лет правивший Зимбабве Роберт Мугабе называл Ковентри «золотой девочкой» и оказывал всяческие знаки внимания, когда она добывала медали для страны, но вряд ли бы доверил пост в правительстве: белых соотечественников диктатор, мягко говоря, недолюбливал.

За что она выступает

Фото: [ МОК ]

Кирсти Ковентри — не худший вариант для России. Особенно если сравнивать с Себастьяном Коу, который своих русофобских взглядов особенно не скрывает. Правда, во время предвыборной кампании глава мировой легкой атлетики высказывался в отношении русских спортсменов более осторожно, чем обычно, но это понятно: любая крайняя позиция могла бы оттолкнуть часть выборщиков.

От Ковентри не стоит ждать революционных шагов, полноценного возвращения российских спортсменов не произойдет до разрешения конфликта на Украине.

Зимбабвийку считают ставленницей Томаса Баха и даже допускают, что тот останется истинным главой МОК, управляя организацией через Ковентри.

Бах уже сделал некоторые шаги для возвращения россиян, в частности, призвав федерации по видам спорта обеспечить допуск спортсменов из России к квалификационным соревнованиям на Олимпиаду-2026.

71-летнему немцу можно посочувствовать. В последние несколько лет ему пришлось непросто, давление было со всех сторон, и он, такое ощущение, несколько поплыл — ни в одном вопросе позиция Баха не была твердой, а мнения приходилось менять, как флюгеру направления при переменчивом ветре.

У Ковентри нет такого бэкграунда, и она может попытаться осторожно привести международный спорт к единству и войти в историю эдаким Самаранчем в юбке.

Из высказываний нового президента МОК сложно извлечь что-то конкретное: пока они максимально расплывчаты. Но в целом она пусть осторожно, но положительно высказывалась об участии российских спортсменов в стартах.

«Наш долг как МОК — обеспечить, чтобы все спортсмены могли участвовать в Играх. Это превыше всего остального. Это будет выглядеть по-разному для разных спортсменов. Но в конечном итоге я верю, что нам нужно найти целостный способ решения проблем спортсменов из конфликтных зон», — говорила Ковентри накануне Игр в Париже.

Можно также вспомнить, что в бытность главой комиссии спортсменов Ковентри поддержала решение снять отстранение с РУСАДА и выступала против массового недопуска россиян на Игры-2018, который, тем не менее, случился.

Ковентри заверяет, что она против отстранения спортсменов по политическим принципам. Нынешний президент вспоминала, что практически вся ее карьера прошла под угрозой санкций из-за ситуации в Зимбабве. Вопрос только в том, насколько Кирсти Ковентри сможет быть самостоятельной и претворить свои принципы в жизнь.