Мостовой рассказал, как «Спартак» спрятал его от армии

Бывший полузащитник «Спартака» и сборной России Александр Мостовой в программе «Царский подкаст» рассказал, как ему удалось избежать службы в Советской армии.

Мостовой выступал за «Спартак» с 1987 по 1991 год. Остальную часть своей карьеры он провел за границей — в португальской «Бенфике», французских «Кане» и «Страсбуре», испанской «Сельте».

«Я просто играл хорошо. Поэтому меня от армии отмазали. У меня история была… Я в ЦСКА был, меня хотели призвать. Но „Спартак“ спрятал меня в Тарасовке. Спрятал в Тарасовке и не давал возможности, чтобы меня забрали», — рассказал Мостовой.

Экс-футболист вспомнил, что несколько раз к нему подходили в метро, но он убегал от военных.

Ранее Александр Мостовой раскритиковал тренера Леонида Слуцкого, который выступил в роли комментатора.