Мостовой обрушился на Слуцкого, выступившего в роли комментатора

Бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой в разговоре с «РБ Спорт» раскритиковал работу тренера Леонида Слуцкого в роли комментатора.

Слуцкий отработал на матче Россия — Иран (2:0), прокомментировав игру на Первом вместе с Денисом Казанским. Многие болельщики отметили профессиональную работу новоиспеченного дуэта.

«Конечно, я на другом канале смотрел. Как можно Слуцкого слушать? Он же в футбол не играл», — сказал Мостовой.

Леонид Слуцкий возглавлял «Уралан», «Москву», «Крылья Советов», ЦСКА, «Рубин», а также сборную России. За границей специалист попробовал свои силы в голландском «Витессе», английском «Халле» и китайском «Шанхай Шэньхуа».

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